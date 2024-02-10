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В Баку в рамках COP29 пройдет саммит религиозных лидеров

В Баку в рамках COP29 пройдет саммит религиозных лидеров В Баку в рамках COP29 пройдет саммит религиозных лидеров
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 16:28
В Баку в рамках COP29 пройдет саммит религиозных лидеров

Мусульманский совет старейшин проведет саммит религиозных лидеров на полях конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), об этом говорилось на очередном заседании совета в Абу-Даби.

В рамках COP29 также будет создан межрелигиозный павильон ООН.

В заседании совета принял участие председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Участники мероприятия особо отметили успешную организацию советом первого межрелигиозного павильона ООН в рамках COP28 в Абу-Даби в 2023 году, а также саммита религиозных лидеров, куда были приглашены и представители Ватикана.

Было подчеркнуто, что создание межрелигиозного павильона ООН и организация саммита религиозных лидеров на COP29 в Азербайджане также поручены Мусульманскому совету старейшин.

Пашазаде отметил, что на последней конференции ООН по изменению климата совет приобрел ценный опыт. Глава УМК выразил надежду на то, что этот опыт поспособствует успешной организации мероприятий на COP29 в Баку.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host summit of religious leaders as part of COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29 çərçivəsində dini liderlər sammiti keçiriləcək

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