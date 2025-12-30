В Баку состоится праздничный салют
Внутренняя политика
- 30 декабря, 2025
- 10:57
В Баку 31 декабря 2025 года состоится праздничный фейерверк, приуроченный к Дню солидарности азербайджанцев мира и празднованию Нового года.
По информации "Report", пиротехническое шоу будет организовано на территории Приморского национального парка.
Жители и гости столицы смогут насладиться красочным зрелищем 31 декабря ровно в полночь.
