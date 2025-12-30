Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 10:57
    В Баку состоится праздничный салют

    В Баку 31 декабря 2025 года состоится праздничный фейерверк, приуроченный к Дню солидарности азербайджанцев мира и празднованию Нового года.

    По информации "Report", пиротехническое шоу будет организовано на территории Приморского национального парка.

    Жители и гости столицы смогут насладиться красочным зрелищем 31 декабря ровно в полночь.

    Новый год День солидарности азербайджанцев мира Приморский бульвар Праздничный салют в Баку
    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Последние новости

    11:37

    Сомали благодарит Азербайджан за поддержку территориальной целостности

    Внешняя политика
    11:33

    Рост экономики Казахстана по итогам 2025 года превысит 6%

    В регионе
    11:32
    Фото

    Семьи шехидов и инвалиды получили 115 квартир

    Социальная защита
    11:25
    Видео

    Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации

    Внутренняя политика
    11:18
    Фото

    В Кяльбаджаре впервые за последние 32 года состоялось новогоднее мероприятие

    Карабах
    11:11

    В Азербайджане малоимущим семьям выплачена единовременная материальная помощь

    Социальная защита
    11:11

    В Йемене ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней

    Другие страны
    11:11

    Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    11:07

    Ненефтяной экспорт ТОП-10 госкомпаний Азербайджана превысил $1 млрд

    Финансы
    Лента новостей