В Баку состоится праздничный салют

В Баку 31 декабря 2025 года состоится праздничный фейерверк, приуроченный к Дню солидарности азербайджанцев мира и празднованию Нового года.

По информации "Report", пиротехническое шоу будет организовано на территории Приморского национального парка.

Жители и гости столицы смогут насладиться красочным зрелищем 31 декабря ровно в полночь.