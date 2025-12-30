İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:50
    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Sabah Bakıda 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə atəşfəşanlıq təşkil ediləcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, atəşfəşanlıq Dənizkənarı Milli Parkda baş tutacaq.

    Şəhər sakinləri və qonaqlar atəşfəşanlığı dekabr 31-i saat 00:00-da sözügedən ərazidən seyr edə bilərlər.

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü yeni il atəşfəşanlıq Dənizkənarı Milli Park

    Son xəbərlər

    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    10:33

    Azərbaycan Monqolustana üzüm tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti