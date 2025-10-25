В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня Победы
Внутренняя политика
- 25 октября, 2025
- 09:41
В Баку на Приморском бульваре по случаю Дня Победы - 8 ноября состоится праздничный концерт.
Как сообщает Report, мероприятие начнется в 20:00 у Башни с часами при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и ИВ города Баку.
На сцене выступят известные артисты, певцы и танцевальные коллективы. Праздничный вечер завершится ярким фейерверком.
Кроме того, в честь Дня Победы в Баку состоится военный парад.
Последние новости
10:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2025)Финансы
09:59
Премьер Таиланда пропустит подписание соглашения о прекращении огня с КамбоджейДругие страны
09:55
Фото
В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноровВнешняя политика
09:49
В Азербайджане около 700 человек дали согласие на посмертное донорство органовЗдоровье
09:41
В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня ПобедыВнутренняя политика
09:38
Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и УзбекистанВ регионе
09:29
Парламент Вьетнама назначил двух новых вице-премьеров и трех министровДругие страны
09:26
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2025)Финансы
09:18