В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня Победы

В Баку на Приморском бульваре по случаю Дня Победы - 8 ноября состоится праздничный концерт.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 20:00 у Башни с часами при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и ИВ города Баку.

На сцене выступят известные артисты, певцы и танцевальные коллективы. Праздничный вечер завершится ярким фейерверком.

Кроме того, в честь Дня Победы в Баку состоится военный парад.