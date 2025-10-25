Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Внутренняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 09:41
    В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня Победы

    В Баку на Приморском бульваре по случаю Дня Победы - 8 ноября состоится праздничный концерт.

    Как сообщает Report, мероприятие начнется в 20:00 у Башни с часами при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и ИВ города Баку.

    На сцене выступят известные артисты, певцы и танцевальные коллективы. Праздничный вечер завершится ярким фейерверком.

    Кроме того, в честь Дня Победы в Баку состоится военный парад.

