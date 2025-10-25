İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Daxili siyasət
    • 25 oktyabr, 2025
    • 09:37
    Bakıda Zəfər konserti və atəşfəşanlıq olacaq

    Dənizkənarı Milli Parkda Zəfər Günü münasibəti ilə konsert olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 8-də saat 20:00-da Dənizkənarı Milli Parkda Saat qulləsinin yanında bayram konserti baş tutacaq.

    Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları - müğənnilər, rəqs kollektivləri çıxış edəcək.

    Konsertin sonunda atəşfəşanlıq olacaq.

    Qeyd edək ki, noyabrın 8-də Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyi artıq məşqlərə başlanması ilə bağlı məlumat paylaşıb.

    hərbi parad Bakı atəşfəşanlıq
