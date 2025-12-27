Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 10:39
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyevə hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Vitali Kliçko məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, birinə isə yerində yardım göstərilib.
Bundan əlavə, müəssisələrdən birində yanğın baş verib.
