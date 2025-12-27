İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:39
    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyevə hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Vitali Kliçko məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, birinə isə yerində yardım göstərilib.

    Bundan əlavə, müəssisələrdən birində yanğın baş verib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kiyev Vitali Kliçko Hücum
    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    Son xəbərlər

    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    10:59

    KİV: İranla Şimali Koreya arasında şübhəli maliyyə əməliyyatları aşkarlanıb

    Region
    10:50

    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Daxili siyasət
    10:39

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:38
    Foto

    Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər

    Futbol
    10:36
    Foto

    Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    10:35

    "AzeLab"ın rəhbərliyi dəyişib

    Biznes
    10:29

    "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"na yeni direktor təyin edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti