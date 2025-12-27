Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 10:28
    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    В результате атак ВС РФ по Киеву пострадали пять человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По его словам, четверо из пяти пострадавших были госпитализированы, одному помощь оказали на месте.

    Кроме того, в результате обстрелов на одном из предприятий возник пожар.

    Россия Украина российско-украинская война ВС РФ ночные атаки Киев
    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Последние новости

    10:57

    В Баку грузовик насмерть сбил подростка

    Происшествия
    10:51

    AzerGold раскрыл объем продаж за год

    Промышленность
    10:38

    IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года

    Футбол
    10:30

    В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор

    Kультурная политика
    10:28

    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    Другие страны
    10:23
    Фото

    В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

    Экология
    10:14
    Фото

    В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    10:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)

    Финансы
    09:49

    Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

    Другие страны
    Лента новостей