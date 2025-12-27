В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек
- 27 декабря, 2025
- 10:28
В результате атак ВС РФ по Киеву пострадали пять человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, четверо из пяти пострадавших были госпитализированы, одному помощь оказали на месте.
Кроме того, в результате обстрелов на одном из предприятий возник пожар.
