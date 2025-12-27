İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub

    Fərdi
    • 27 dekabr, 2025
    • 12:46
    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub

    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub.

    "Report"un NRK-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə Norveç Biatlon Assosasiyasının baş katibi Emili Nordskar bildirib.

    Qurum rəsmisi bir neçə gün öncə həyatını itirən üçqat Avropa çempionu Sivert Bakkenin ölümündən sonra idmançılara qeyri-müəyyən müddətə qədər hipoksik maskalardan istifadənin dərhal dayandırılması ilə bağlı tapşırıqlar verildiyini söyləyib.

    S.Bakken dekabrın 22-də İtaliyada Lavatsa xizək kurortundakı bir oteldə ölü tapılıb. Daha əvvəl araşdırmalar zamanı idmançının cəsədinin üzərində hipoksik maska aşkarlanmışdı.

    Hipoksik maska, bədənə oksigen daxil olmasını süni şəkildə məhdudlaşdırmaq, "dağ havası" effekti yaratmaq və aerobik göstəriciləri yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən məşq ləvazimatıdır.

    Qeyd edək ki, 27 yaşında vəfat edən S.Bakken 2021-ci ildə Polşada qarışıq estafet, 2025-ci ildə isə İtaliyada sprint (10 km) və estafet (4x7,5 km) üzrə Avropa çempionatının qalibi olub.

    Sivert Bakken biatlon Norveç

    Son xəbərlər

    13:06
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Mingəçevirdə uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:00

    Kliçko: Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Kiyevdə yaralananların sayı 22-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:53

    Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Samur çayının suyunun bölünməsi üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    12:46

    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub

    Fərdi
    12:42

    Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Xankəndidə "Kənddən şəhərə" yarmarkası keçirilir

    ASK
    12:40

    Sabah Bakıda yağış və sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    12:37
    Foto

    Ankara Musiqi və İncəsənət Universitetinə Azərbaycanla bağlı kitablar hədiyyə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti