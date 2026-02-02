Sədərək rayonunda iki saat qaz olmayacaq
Energetika
- 02 fevral, 2026
- 13:28
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Sədərək rayonunda iki saat qaz olmayacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, rayonun Sədərək kəndində korroziyaya uğramış yeraltı qaz borusunun yerüstü boru ilə əvəzlənməsi məqsədilə təmir işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən, fevralın 2-də saat 15:00-dan 17:00-dək kənd üzrə 553 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.
Son xəbərlər
14:22
"Azərişıq" Cəbrayıl və Xankəndinin elektrik şəbəkəsini yeniləyirEnergetika
14:19
Peskov: Zelenski Putinlə danışıqlar aparmaq istəyirsə, Moskvaya gələ bilərRegion
14:14
Bəqai: İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün diplomatik yolları araşdırırRegion
14:13
Yanvar ayında 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıbSağlamlıq
14:12
Azərbaycanın boks millisi 2026-cı ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veribFərdi
14:08
Lebron Ceyms mütləq rekord müəyyənləşdiribKomanda
14:08
SOCAR İstiqrazı sahiblərinin qazancı 19 milyon dolları ötübMaliyyə
13:55
Niderland vətəndaşı Ermənistanda həbs edilibRegion
13:35