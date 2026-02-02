İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Portuqaliya "Kristin" fırtınasından sonra bərpa işləri üçün 2,5 milyard avro ayıracaq

    • 02 fevral, 2026
    • 13:27
    Portuqaliya Kristin fırtınasından sonra bərpa işləri üçün 2,5 milyard avro ayıracaq

    Portuqaliya Baş naziri Luiş Monteneqru beş nəfərin ölümünə səbəb olan və ölkəyə böyük ziyan vuran "Kristin" fırtınasının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 2,5 milyard avro ayırmağı vəd edib.

    "Report" "Euractiv" portalına istinadən xəbər verir ki, o, bunu Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Bəzi bölgələr daha ciddi vəziyyətlə üzləşəcəklər ki, bu da hətta təxliyə tələb edə bilər", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, Baş nazir ölkədə leysan yağışlar proqnozlaşdırdığı üçün fövqəladə vəziyyət rejiminin müddətini fevralın 8-dək uzadıb. Yağışlı havanın bütün həftə boyu davam edəcəyi gözlənilir.

