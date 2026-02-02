Португалия выделит 2,5 млрд евро на восстановление после шторма "Кристин"

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру пообещал выделить 2,5 млрд евро на устранение последствий мощного шторма "Кристин", который унес жизни пяти человек, а также нанес огромный ущерб стране.

Как передает Report со ссылкой на портал Euractiv, об этом он заявил на пресс-конференции после экстренного заседания Кабмина.

"Некоторые районы столкнутся с более серьезными ситуациями, которые могут даже потребовать эвакуации", – сказал он.

Кроме того, он продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 8 февраля, поскольку Национальное метеорологическое агентство прогнозирует ливни в стране. На всей территории материковой Португалии объявлен режим повышенной готовности до понедельника из-за сильных дождей и ветров со скоростью до 100 км/ч, причем дождливая погода ожидается в течение всей недели.