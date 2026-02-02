Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Португалия выделит 2,5 млрд евро на восстановление после шторма "Кристин"

    02 февраля, 2026
    Португалия выделит 2,5 млрд евро на восстановление после шторма Кристин

    Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру пообещал выделить 2,5 млрд евро на устранение последствий мощного шторма "Кристин", который унес жизни пяти человек, а также нанес огромный ущерб стране.

    Как передает Report со ссылкой на портал Euractiv, об этом он заявил на пресс-конференции после экстренного заседания Кабмина.

    "Некоторые районы столкнутся с более серьезными ситуациями, которые могут даже потребовать эвакуации", – сказал он.

    Кроме того, он продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 8 февраля, поскольку Национальное метеорологическое агентство прогнозирует ливни в стране. На всей территории материковой Португалии объявлен режим повышенной готовности до понедельника из-за сильных дождей и ветров со скоростью до 100 км/ч, причем дождливая погода ожидается в течение всей недели.

    Portuqaliya "Kristin" fırtınasından sonra bərpa işləri üçün 2,5 milyard avro ayıracaq
    Portugal pledges €2.5B for deadly storm recovery as rains persist
