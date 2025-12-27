İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq

    Daxili siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 12:53
    Gələn il Vəkil evi - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq

    Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirilən andiçmə və təltifolunma mərasimi zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, VK-nın vəsaiti ilə "Vəkil evi"ndə tikinti və əsaslı təmir işləri davam etdirilir:

    "Ən müasir tələblərə uyğun inşa olunan bina vəkilliyin institusional inkişafına, həmçinin Kollegiyanın fəaliyyətinin daha yüksək səviyyədə təşkili üçün mühüm baza rolunu oynayacaq".

    VK sədri həmçinin bildirib ki, Azərbaycan vəkilləri bu gün çox uğurla fəaliyyət göstərirlər:

    "Növbəti illər üçün təlimlərin sayının artırılmasını və vəkillərin fəaliyyətinin inkişafına hədəflənmişik. Azərbaycanda vəkillərin sayı hər il artır. Növbəti ildə bu sayın 3 mini keçəcəyi gözlənilir. Gələcək illərdə isə bu rəqəm daha da artacaq".

    Anar Bağırov "Vəkil evi" Vəkillər Kollegiyası "Vəkil Günü" Vəkillər

    Son xəbərlər

    13:06
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Mingəçevirdə uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:00

    Kliçko: Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Kiyevdə yaralananların sayı 22-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:53

    Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Samur çayının suyunun bölünməsi üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    12:46

    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub

    Fərdi
    12:42

    Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Xankəndidə "Kənddən şəhərə" yarmarkası keçirilir

    ASK
    12:40

    Sabah Bakıda yağış və sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    12:37
    Foto

    Ankara Musiqi və İncəsənət Universitetinə Azərbaycanla bağlı kitablar hədiyyə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti