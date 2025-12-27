Новое административное здание Коллегии адвокатов введут в эксплуатацию в 2026 году

Открытие "Дома адвоката" - строящегося административного здания Коллегии адвокатов, состоится в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил журналистам на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

По его словам, в "Доме адвоката" на средства Коллегии продолжаются строительные и капитальные ремонтные работы.

По словам Багирова, строящееся здание будет соответствовать самым современным стандартам.