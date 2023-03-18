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В Баку проходит общегородской субботник

В Баку проходит общегородской субботник В соответствии с решением Исполнительной власти города Баку в связи с весенним сезоном на территории столицы проводится общегородской субботник.
Внутренняя политика
18 марта 2023 г. 09:43
В Баку проходит общегородской субботник

В соответствии с решением Исполнительной власти города Баку в связи с весенним сезоном на территории столицы проводится общегородской субботник.

Как сообщает Report, коммунальные службы столицы с утра приступили к очистке проспектов и улиц, тротуаров, бордюров, фонарных столбов, ограждений, фасадов зданий, скамеек в парках и зонах отдыха.

В ходе субботника также моются витрины, киоски и автобусные остановки, торговые и другие объекты, расположенные вдоль проспектов и улиц.

Сотрудниками городского хозяйства по озеленению высаживаются деревья, кустарники, цветы, обновляется газонное покрытие.

Субботник охватывает все районы столицы.

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