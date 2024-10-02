В Баку проходит международный форум омбудсменов

Бакинский международный форум омбудсменов на тему "Климатические изменения и права человека: Роль омбудсмена и Национальных институтов прав человека" начал свою работу.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие омбудсмены и представители национальных институтов по правам человека, комиссары по информации, должностные лица госорганов, руководители и представители институтов гражданского общества, ряда международных организаций, эксперты в области изменения климата и прав человека из почти 30 стран.
Целью проведения форума является обсуждение проблем, вызванных глобальными изменениями климата, и путей их решения с точки зрения прав человека.
На мероприятии состоится церемония награждения победителей конкурса исследовательских работ на тему "Климатические изменения и права человека", организованного для студентов омбудсменом и Программой развития ООН.