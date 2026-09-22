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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку ограничат доступ в Приморский национальный парк из-за Гран-при "Формулы-1"

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 10:57
    В Баку ограничат доступ в Приморский национальный парк из-за Гран-при Формулы-1

    В Баку введут частичные ограничения на доступ к территории Приморского национального парка в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление Приморского бульвара, ограничения будут введены с 22 сентября с 16:00 и затронут вход и выход на территорию парка на отрезке от площади "Азнефть" до здания Морского вокзала.

    При этом бульвар Аг Шехер, участок Приморского национального парка от площади Азнефть до Баиловского бульвара, а также вход и выход на Баиловский бульвар будут свободны.

    Гран-при Азербайджана Формулы-1 Формула-1 Ограничение движения Приморский национальный парк Приморский бульвар
    "Formula-1"ə görə Bakı bulvarının bir hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır
    Partial access restrictions to Seaside National Park to be introduced in Baku for F1

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