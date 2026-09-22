В Баку ограничат доступ в Приморский национальный парк из-за Гран-при "Формулы-1"
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2026
- 10:57
В Баку введут частичные ограничения на доступ к территории Приморского национального парка в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report со ссылкой на Управление Приморского бульвара, ограничения будут введены с 22 сентября с 16:00 и затронут вход и выход на территорию парка на отрезке от площади "Азнефть" до здания Морского вокзала.
При этом бульвар Аг Шехер, участок Приморского национального парка от площади Азнефть до Баиловского бульвара, а также вход и выход на Баиловский бульвар будут свободны.
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