В Баку ограничат доступ в Приморский национальный парк из-за Гран-при "Формулы-1"

В Баку введут частичные ограничения на доступ к территории Приморского национального парка в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на Управление Приморского бульвара, ограничения будут введены с 22 сентября с 16:00 и затронут вход и выход на территорию парка на отрезке от площади "Азнефть" до здания Морского вокзала.

При этом бульвар Аг Шехер, участок Приморского национального парка от площади Азнефть до Баиловского бульвара, а также вход и выход на Баиловский бульвар будут свободны.