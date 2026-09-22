İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Formula-1"ə görə Bakı bulvarının bir hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:39
    Formula-1ə görə Bakı bulvarının bir hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır

    "Formula-1" Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar 22 sentyabr saat 16:00-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkın Azneft meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsi məlumat yayıb.

    Belə ki, Milli Parkın Ağ Şəhər bulvarı, Azneft meydanından Bayıl bulvarına qədər olan hissəsi, həmçinin Bayıl bulvarına giriş-çıxış sərbəstdir.

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    В Баку ограничат доступ в Приморский национальный парк из-за Гран-при "Формулы-1"
    Partial access restrictions to Seaside National Park to be introduced in Baku for F1

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