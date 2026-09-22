"Formula-1"ə görə Bakı bulvarının bir hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2026
- 10:39
"Formula-1" Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar 22 sentyabr saat 16:00-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkın Azneft meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsi məlumat yayıb.
Belə ki, Milli Parkın Ağ Şəhər bulvarı, Azneft meydanından Bayıl bulvarına qədər olan hissəsi, həmçinin Bayıl bulvarına giriş-çıxış sərbəstdir.
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