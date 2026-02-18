В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

В Баку в рамках международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" обсудили будущее сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии в формате C6.

Как сообщает Report, в ходе панели "От диалога к устойчивым механизмам: будущее сотрудничества C6" участники рассмотрели вопросы создания формальных институтов C6, роли аналитических центров в институционализации регионального диалога, а также координации позиций стран C6 на международных платформах.

Член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев отметил, что формат C6 открывает широкие возможности для дальнейшего развития связей между Азербайджаном и странами ЦА.

"Между нами сформировалась единая геополитическая идентичность. Это естественный процесс. Геополитические события последних 30 лет в регионе сделали развитие сотрудничества еще более необходимым", - подчеркнул он.

Главный эксперт отдела аналитики и координации Института национальных стратегических инициатив Кыргызстана Темирлан Разбаев заявил, что для стран Центральной Азии особое значение имеет региональное единство.

"Роль стран Центральной Азии в мире укрепляется. Необходимо создать единую платформу аналитических центров в формате C6. Мы можем готовить ежегодные региональные отчеты и обеспечивать координацию на международной арене", - сказал он.

Старший научный сотрудник Института стратегических исследований Казахстана Санат Кушкумбаев обратил внимание на участие Азербайджана в формате консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника (формат C6).

"Присоединение Азербайджана качественно расширяет потенциал региона и придает сотрудничеству новое стратегическое измерение", - отметил он.

Член Национального курултая при президенте Казахстана Талгат Алиев подчеркнул, что в современных условиях возрастает потребность в аналитических центрах, а также указал на важность дальнейшего развития связей между странами Центральной Азии, включая сотрудничество в военной и промышленной сферах.