İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda C6 əməkdaşlığının gələcəyi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 11:24
    Bakıda C6 əməkdaşlığının gələcəyi müzakirə olunub

    Bakıda keçirilən "C6: Vahid region, ortaq gələcək - Strateji dialoqun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfransda C6 əməkdaşlığının gələcəyi müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, "Dialoqdan dayanıqlı mexanizmlərə: C6 əməkdaşlığının gələcəyi" adlı paneldə C6 üçün formal institutlar, regional dialoqun institusionallaşdırılmasında beyin mərkəzlərinin rolu, C6 ölkə mövqelərinin beynəlxalq platformalarda əlaqələndirilməsi müzakirə olunub.

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Cavid Vəliyev qeyd edib ki, gələcəkdə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əlaqələrin inkişafı üçün C6 formatında geniş imkanlar var:

    "Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ortaq tək bir geosiyasi kimlik formalaşıb. Bu da təbii prosesdir. Son 30 ildə regionda baş verən geosiyasi hadisələri əməkdaşlığın inkişafını daha da zəruri etdi".

    Qırğızıstan Prezidenti yanında Milli Strateji Təşəbbüslər İnstitutunun Analitika və Koordinasiya şöbəsinin baş eksperti Temirlan Razbayevin sözlərinə görə, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün regional birlik önəmlidir:

    "Mərkəzi Asiya ölkələrinin müstəqil beynəlxalq məsələlərdə rolu güclənir. Beyin mərkəzlərinin C6-da vahid platforması yaradılmalıdır. Regionla illik hesabatlar hazırlaya, beynəlxalq arenada koordinasiya yarada bilərik".

    Qazaxıstan Prezidenti yanında Qazaxıstan Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş elmi əməkdaşı Sanat Kuşkumbayev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı qismində qoşulmasına (C6 formatı) diqqət çəkib:

    "Azərbaycanın bu formata qoşulması regionun potensialını keyfiyyətcə genişləndirir və əməkdaşlığa yeni strateji ölçü qatır".

    Qazaxıstan Prezidenti yanında Milli Qurultayın üzvü Talqat Əliyev hazırda dünyada beyin mərkəzlərinə ehtiyac olduğunu diqqətə çatdırıb.

    O, Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əlaqələrin daha da inkişafına, hərbi və sənaye sahəsində birgə işlərin görülməsinə diqqət çəkib.

    Foto
    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti