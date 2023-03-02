В Баку начал работу саммит Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19 с участием президента Ильхама Алиева

В Баку начал работу саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

2 марта в Баку начал работу Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что в XVIII Саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» принимают участие главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, Саммите собрал представителей около 160 стран и международных организаций.

Президент Ильхам Алиев встретил участвующих в Саммите премьер-министра Алжирской Народной Демократической Республики Аймана Бенабдеррахмана, премьер-министра Кении Мусалию Мудавади, вице-президента Танзании Филиппа Исдора Мпанго, вице-президента Республики Куба Сальвадора Антонио Вальдеса Месу, члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его высочество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими, вице-президента Габона Роуз Кристиане Осука Рапонду, президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Желку Цвиянович, Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида, председателя Президентского совета Ливии Юниса Аль-Манфи, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Затем было сделано совместное фото.

В саммите принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты 5 стран, в том числе - Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии, вице-президенты трех стран – Кубы, Габона, Танзании, премьер-министры Алжира и Кении, высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири и другие, в то же время министры, заместители министров, послы и другие.

Отметим, что сегодня Азербайджан представлен в ряде международных структур не просто как государство-участник, наша страна принимает непосредственное участие в принятии и реализации многих решений. Движение неприсоединения, являющееся важной политической платформой в налаживании и развитии плодотворного сотрудничества между 120 странами мира, переживает свой самый успешный период именно во время председательства Азербайджана. Азербайджан, авторитет которого в мире в последние годы постепенно растет и который превратился в ведущего актора в регионе, с 2019 года приступил к трехлетнему председательству в Движении неприсоединения (ДН). Несмотря на то, что председательство Азербайджана пришлось на период пандемии COVID-19, когда большинство стран мира самоизолировалось, Баку взял на себя роль глобального лидера, стал одним из первых государств, пропагандирующих международную солидарность и сотрудничество, с тем чтобы справиться с глобальной проблемой. Именно под председательством Азербайджана Движение неприсоединения мобилизовало мировую общественность на борьбу с пандемией. По инициативе Президента Ильхама Алиева в мае 2020 года состоялся онлайн саммит ДН, посвященный борьбе с COVID-19. В декабре того же года была успешно проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией. Эта специальная сессия считается самым глобальным мероприятием в области борьбы с пандемией. По инициативе Азербайджана как в Генеральной Ассамблее ООН, так и в Совете по правам человека ООН были приняты резолюции о справедливом распределении вакцин.

Одним из самых больших успехов председательства Азербайджана является вопрос институционализации ДН. За время председательства нашей страны были учреждены Парламентская сеть Движения и Молодежная организация неприсоединения. Впервые за 61-летнюю историю Движения в Шуше была создана Молодежная организация, которая объединяет молодежь стран-участниц Движения неприсоединения.

Кроме того, членство и председательство в Движении неприсоединения обеспечили Азербайджану мощную международную поддержку в борьбе против агрессии Армении. Неслучайно именно государствами-членами Движения было предотвращено принятие предвзятых резолюций, выдвинутых против Азербайджана в Совете Безопасности ООН в 2020 и 2022 годах.

Как результат полного доверия стран Движения неприсоединения к Азербайджану, единодушным мнением государств-членов председательство нашей страны в организации было продлено еще на год, то есть до конца 2023 года. Проходящий сегодня в Баку Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 еще раз показывает, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации. В то же время проведение в очередной раз в Азербайджане важного мероприятия, на котором будут обсуждаться глобальные вопросы, свидетельствует о том значении, которое наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.