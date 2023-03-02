В Баку прошел саммит Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19 с участием президента Ильхама Алиева

В Баку начал работу саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

2 марта в Баку состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, в Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев встретил участвующих в Саммите премьер-министра Алжирской Народной Демократической Республики Аймана Бенабдеррахмана, премьер-министра Кении Мусалию Мудавади, вице-президента Танзании Филиппа Исдора Мпанго, вице-президента Республики Куба Сальвадора Антонио Вальдеса Месу, члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его высочество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими, вице-президента Габона Роуз Кристиане Осука Рапонду, президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чабу Кёрёши, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Желку Цвиянович, Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида, председателя Президентского совета Ливии Мохаммеда Юниса Аль-Манфи, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Затем было сделано совместное фото.

Председательствующий в Движении неприсоединения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, открывая мероприятие, сказал:

-Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа.

Тепло приветствую всех вас в Баку, в Азербайджане на встрече уровня саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по вопросам ответных мер на COVID-19. Более трех лет назад в этом же самом зале Азербайджан принял председательство в ДН, которое, и я могу это с гордостью сказать, за последние несколько лет стало одним из ключевых игроков в международных отношениях. Прежде чем начать наши обсуждения, хочу обратить ваше внимание на следующее. Как вы все знаете, несколько недель назад в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение. Являясь одним из самых трагических стихийных бедствий современности, землетрясение унесло жизни десятков тысяч людей. Приглашаю всех участников этого саммита встать и почтить минутой молчания память погибших. Аллах рехмет элясин! Спасибо!

Мы выражаем глубокую скорбь в связи с этой ужасной катастрофой, соболезнуем семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым.

А теперь можем приступить к обсуждениям. Прежде чем открыть заседание, саммит должен утвердить его повестку. Предварительная повестка дня встречи уровня саммита была распространена среди делегаций. Могу ли я считать, что возражений по поводу повестки дня нет? Спасибо! Настоящим считаю повестку дня встречи уровня саммита утвержденной. А сейчас я сделаю вступительное заявление в качестве председателя Движения неприсоединения.

Глава государства выступил на Саммите.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые главы государств и правительств,

Уважаемые главы делегаций,

Дамы и господа,

Приветствую всех вас в Баку на встрече уровня Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 на тему глобального восстановления после пандемии.

В 2019 году по единогласному решению стран-членов ДН Азербайджан принял председательство в организации на период 2019-2022 годов. Таким же единогласным решением наше председательство было продлено еще на один год. Мы благодарны государствам-членам за их поддержку председательства Азербайджана.

Наша цель в качестве председателя ДН — защищать справедливость и международное право. Сразу после начала пандемии именно ДН выступило с инициативой по мобилизации глобальных усилий по противодействию COVID-19.

В мае 2020 года мы инициировали проведение онлайн саммита ДН на уровне глав государств и правительств. На саммите было принято решение о создании целевой группы ДН для разработки базы данных. Эта база данных была использована Всемирной организацией здравоохранения в качестве ориентира для определения потребностей государств-членов ДН в борьбе с пандемией.

На том саммите я предложил созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне лидеров. Это предложение получило огромную поддержку среди государств-членов ООН.

Специальная сессия, на которой выступили более 70 глав государств и правительств, состоялась в декабре 2020 года. В этой сессии была подчеркнута необходимость усиления международной солидарности и было признано лидерство ДН в борьбе с коронавирусом.

Мы считали «вакцинный национализм», которого придерживались некоторые богатые страны, среди прочего, серьезным препятствием в борьбе с пандемией. Впоследствии ДН выступило инициатором двух резолюций за справедливый и всеобщий доступ к вакцинам для всех стран, принятых в Совете по правам человека ООН и Генеральной Ассамблее ООН в 2021 году.

Лидерство ДН в мобилизации глобальных усилий по борьбе с пандемией еще раз продемонстрировало влияние и ответственность Движения.

Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с коронавирусом, более чем 80 странам, большинство из которых являются членами нашей семьи в ДН, либо по двусторонним каналам, либо через Всемирную организацию здравоохранения.

Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения. Мы инициировали создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года.

Кроме того, в соответствии с Шушинскими соглашениями в июле 2022 года была создана Молодежная организация ДН. Постоянный секретариат организации будет находиться в Баку.

Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана.

В 2021 году во время памятной встречи высокого уровня, которая состоялась в Белграде, я предложил идею проведения встречи на высшем уровне государств-членов ДН с целью выработки позиции Движения в отношении эпохи после COVID-19. Исходя из этих соображений я созвал этот саммит, который, полагаю, создаст возможность для обсуждения назревающих вопросов глобального значения.

Архитектура международной безопасности, существовавшая в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее время претерпевает драматические изменения, и под угрозой находится мультилатерализм. Эрозия норм и принципов международного права еще больше угрожает международному порядку. Наблюдается все больше случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств. Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты.

Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира. ДН как второй по величине международный институт после ООН должен играть более заметную и эффективную роль на международной арене и активно участвовать в преобразовании нового мирового порядка.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму. ДН, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества.

ДН всегда решительно поддерживало бесспорный суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции. Как это отражено в основополагающих документах ДН, мы призываем правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

Еще один важный вопрос, который обсуждается во всем мире уже много лет, — это реформы системы ООН. Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН.

Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности.

Пандемия оказала негативное влияние на реализацию Целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Необходимо активизировать глобальные усилия, чтобы предотвратить, среди прочего, отступление от намеченных целей и наверстать упущенное в выполнении Повестки дня на период до 2030 года.

С этой целью мы предложили создать Панель экспертов высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Эта панель могла бы разработать рекомендации по глобальным мерам на постпандемический период. Я призываю всех членов ДН поддержать эту инициативу.

Мы должны и дальше укреплять сотрудничество Юг-Юг, руководствуясь принципами уважения суверенитета, национальной ответственности, равенства и взаимной выгоды. Его повестка дня определяется самими странами Юга в соответствии с их национальными потребностями и приоритетами, а не навязывается извне.

Изменение климата является еще одним вызовом для человечества и порождает серьезные проблемы, такие как нехватка воды, отсутствие продовольственной безопасности, вынужденная миграция.

Малые островные развивающиеся государства заслуживают большего внимания в этом отношении, поскольку они более уязвимы к воздействию климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой.

Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь. Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва. Верю, что страны-члены ДН и другие члены международного сообщества поддержат инициативу Азербайджана и последуют за нами в поддержке нуждающихся стран на их пути к постпандемическому восстановлению.

Дамы и господа,

Как я уже отметил, Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен. Например, некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней. Однако в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий Азербайджана.

В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения указанных резолюций Совета Безопасности. Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН.

За годы оккупации сотни городов и сел Азербайджана были преднамеренно разрушены, все культурные и религиозные объекты были разграблены и расхищены Арменией. Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида. С конца 2020 года тысячи иностранных дипломатов, журналистов, представителей НПО и политиков, в том числе из стран ДН, посетили освобожденные территории и стали свидетелями варварства, совершенного Арменией.

Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США. В этом году мы планируем выделить на эти цели не менее 1,7 млрд долларов США. Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции «умный город» и «умная деревня». Это - уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного развития и восстановления под руководством национальных властей.

Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. Около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года.

Учитывая огромное значение для страны гуманитарного разминирования, Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития. Азербайджан видит прямую связь между ЦУР и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц. Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й ЦУР по разминированию. Мы приглашаем страны ДН поддержать эту инициативу.

Поскольку ряд стран-членов ДН входит в число стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, я хотел бы предложить сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан во всем мире.

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить страны ДН за твердость, которую они проявили, поддержав справедливую позицию Азербайджана и не позволив Совету Безопасности ООН принять как в 2020-м, так и в 2022 годах односторонние и предвзятые антиазербайджанские заявления.

В заключение хочу заверить вас, что Азербайджан, как председатель ДН, приложит все усилия для дальнейшей защиты законных интересов государств-членов ДН и повышения авторитета нашего Движения на международной арене.

Спасибо!

10:41

2 марта в Баку начал работу Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что в XVIII Саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» принимают участие главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, Саммите собрал представителей около 160 стран и международных организаций.

Президент Ильхам Алиев встретил участвующих в Саммите премьер-министра Алжирской Народной Демократической Республики Аймана Бенабдеррахмана, премьер-министра Кении Мусалию Мудавади, вице-президента Танзании Филиппа Исдора Мпанго, вице-президента Республики Куба Сальвадора Антонио Вальдеса Месу, члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его высочество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими, вице-президента Габона Роуз Кристиане Осука Рапонду, президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Желку Цвиянович, Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида, председателя Президентского совета Ливии Юниса Аль-Манфи, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Затем было сделано совместное фото.

В саммите принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты 5 стран, в том числе - Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии, вице-президенты трех стран – Кубы, Габона, Танзании, премьер-министры Алжира и Кении, высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири и другие, в то же время министры, заместители министров, послы и другие.

Отметим, что сегодня Азербайджан представлен в ряде международных структур не просто как государство-участник, наша страна принимает непосредственное участие в принятии и реализации многих решений. Движение неприсоединения, являющееся важной политической платформой в налаживании и развитии плодотворного сотрудничества между 120 странами мира, переживает свой самый успешный период именно во время председательства Азербайджана. Азербайджан, авторитет которого в мире в последние годы постепенно растет и который превратился в ведущего актора в регионе, с 2019 года приступил к трехлетнему председательству в Движении неприсоединения (ДН). Несмотря на то, что председательство Азербайджана пришлось на период пандемии COVID-19, когда большинство стран мира самоизолировалось, Баку взял на себя роль глобального лидера, стал одним из первых государств, пропагандирующих международную солидарность и сотрудничество, с тем чтобы справиться с глобальной проблемой. Именно под председательством Азербайджана Движение неприсоединения мобилизовало мировую общественность на борьбу с пандемией. По инициативе Президента Ильхама Алиева в мае 2020 года состоялся онлайн саммит ДН, посвященный борьбе с COVID-19. В декабре того же года была успешно проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией. Эта специальная сессия считается самым глобальным мероприятием в области борьбы с пандемией. По инициативе Азербайджана как в Генеральной Ассамблее ООН, так и в Совете по правам человека ООН были приняты резолюции о справедливом распределении вакцин.

Одним из самых больших успехов председательства Азербайджана является вопрос институционализации ДН. За время председательства нашей страны были учреждены Парламентская сеть Движения и Молодежная организация неприсоединения. Впервые за 61-летнюю историю Движения в Шуше была создана Молодежная организация, которая объединяет молодежь стран-участниц Движения неприсоединения.

Кроме того, членство и председательство в Движении неприсоединения обеспечили Азербайджану мощную международную поддержку в борьбе против агрессии Армении. Неслучайно именно государствами-членами Движения было предотвращено принятие предвзятых резолюций, выдвинутых против Азербайджана в Совете Безопасности ООН в 2020 и 2022 годах.

Как результат полного доверия стран Движения неприсоединения к Азербайджану, единодушным мнением государств-членов председательство нашей страны в организации было продлено еще на год, то есть до конца 2023 года. Проходящий сегодня в Баку Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 еще раз показывает, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации. В то же время проведение в очередной раз в Азербайджане важного мероприятия, на котором будут обсуждаться глобальные вопросы, свидетельствует о том значении, которое наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.