Завершен срок подачи в ОИК открепительных удостоверений избирателей

Завершена передача Центральной избирательной комиссией Азербайджана в окружные избирательные комиссии открепительных удостоверений для голосования на парламентских выборах.

Как сообщает Report, согласно "Плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", этот процесс должен завершиться как минимум за 45 дней до проведения выборов.

Намеченный планом срок завершился 26 декабря.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.