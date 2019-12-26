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Завершен срок подачи в ОИК открепительных удостоверений избирателей

В Азербайджане завершен срок подачи в ОИК открепительных удостоверени

Завершена передача Центральной избирательной комиссией Азербайджана в окружные избирательные комиссии открепительных удостоверений для голосования на парламентских выборах. 

Как сообщает Report, согласно "Плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", этот процесс должен завершиться как минимум за 45 дней до проведения выборов.

Намеченный планом срок завершился 26 декабря. 

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

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