​В Азербайджане вступило в силу продление особого карантинного режима

Начиная с сегодняшнего дня, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, срок особого карантинного режима на территории страны продлевается до 00:00 15 июня 2020 года.

Как сообщает Report, информацию распространил оперативный штаб при Кабинете министров.

Помимо этого, с 00:00 31 мая 2020 года снимается часть ограничений в рамках особого карантинного режима:

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений;

На территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания);

Разрешается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

Обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района осуществляется с 08:00 до 22:00 (за исключением массовых праздников, застолий в количестве более 10 человек, а также использования кальянов).