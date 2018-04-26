В Азербайджане значительно возросло число структур в составе правительства

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане число органов центральной исполнительной власти, входящих в состав нового сформированного правительства, выросло с 34 до 36.

Как сообщает Report, в состав министерств и комитетов входят министерство внутренних дел, министерство экологии и природных ресурсов, министерство энергетики, министерство юстиции, министерство труда и социальной защиты населения, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство молодежи и спорта, министерство иностранных дел, министерство экономики, министерство сельского хозяйства, министерство финансов, министерство культуры, министерство обороны, министерство оборонной промышленности, министерство транспорта, связи и высоких технологий, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство налогов, а также Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, Госкомитет по работе с диаспорой, Госкомитет по работе с религиозными образованиями, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет статистики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Госкомитет по вопросам имущества, Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, в список органов центральной исполнительной власти вошли Государственная миграционная служба, Государственная пограничная служба, Служба госбезопасности, Служба внешней разведки, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Агентство продовольственной безопасности и Агентство интеллектуальной собственности.

Напомним, что в распоряжении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после президентских выборов, на базе министерства культуры и туризма созданы министерство культуры и Государственное туристическое агентство Азербайджанской Республики. Другим распоряжением президент ликвидировал Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам, на основе структуры созданы Государственное антимонопольное агентство, Агентство по надзору за потребительским рынком Азербайджанской Республики и Агентство по интеллектуальной собственности.