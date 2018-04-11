В Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Начавшееся сегодня в Азербайджане в 8:00 голосование на президентских выборах завершилось.

Как сообщает Report, в 19:00 двери избирательных участков были закрыты.

Приступят к подсчету бюллетеней с участием международных и местных наблюдателей.

По стране в голосовании приняли участие свыше 4 млн из 5 314 365 избирателей (в ближайшие минуты будет обнародована точная цифра).

В Азербайджане имеется 125 избирательных округов. В стране 5426 постоянных избирательных пунктов и 215 временных избирательных пунктов. 5253 человека назначены членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

В 1455 избирательных пунктах для лиц с ограниченными возможностями передвижения созданы мобильные пандусы для беспрепятственного передвижения. Для свободного голосования инвалидов по зрению каждый избирательный пункт обеспечен трафаретными формами с использованием шрифта Брайля.

ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, кандидат от партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

Центр независимых исследований Els, Мониторинговый центр RƏY, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской компанией Arthur J. Finkelstein & Associates, Центр независимой консультации и помощи "За гражданское общество" вместе с французским Институтом социологических исследований Opinion Way провели Еxit-poll.

За выборами пронаблюдали 58 175 местных и 894 международных наблюдателя. За процессом голосования в течение дня можно было понаблюдать по веб-камерам, установленным в 1000 избирательных пунктах по 119 избирательным округам.

Это - VIII официальные общенациональные выборы на пост президента Азербайджана.

Срок полномочий избираемого президента составит 7 лет.