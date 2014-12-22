Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершилась предвыборная агитационная кампания кандидатов в муниципальные органы власти. Как сообщает Report, начавшаяся 30 ноября кампания, продолжалась 22 дня. Время, отведенное на агитационную кампанию, закончилось сегодня в 8.00 утра. Проводить агитационную кампанию имели право зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, политические партии, от которых зарегистрирован кандидат, соответствующие блоки политических партий.

Отметим, что на выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря в 118 избирательных округах, в 1607 муниципалитет будут избраны 15035 члена муниципалитета. На этих выборах в качестве кандидатов зарегистрировано 37079, а в качестве местных наблюдателей 50 тыс. человек. По решению ЦИК на 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.