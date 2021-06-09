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В Азербайджане возобновляют работу спортивные залы

В Азербайджане возобновляют работу спортивные залы С завтрашнего дня в Азербайджане возобновляют работу спортивные залы.
Внутренняя политика
9 июня 2021 г. 16:22
В Азербайджане возобновляют работу спортивные залы
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С завтрашнего дня в Азербайджане возобновляют работу спортивные залы.

Как сообщает Report, это отражено в принятом 26 мая решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, с 00:00 часов 10 июня возобновляется деятельность спортивно-оздоровительных объектов (без требования использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей).

За исключением лиц младше 18 лет, спортивные и оздоровительные объекты смогут посещать лица, имеющие COVID-паспорта (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета от COVID-19).

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Версия на английском языке Fitness centers to resume operations in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahdan idman zallarının fəaliyyəti bərpa edilir

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