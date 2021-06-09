В Азербайджане возобновляют работу спортивные залы

С завтрашнего дня в Азербайджане возобновляют работу спортивные залы.

С завтрашнего дня в Азербайджане возобновляют работу спортивные залы.

Как сообщает Report, это отражено в принятом 26 мая решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, с 00:00 часов 10 июня возобновляется деятельность спортивно-оздоровительных объектов (без требования использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей).

За исключением лиц младше 18 лет, спортивные и оздоровительные объекты смогут посещать лица, имеющие COVID-паспорта (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета от COVID-19).