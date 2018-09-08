В Азербайджане возникла проблема с выдачей мужчинам удостоверений личности нового поколения

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане возникла проблема с выдачей удостоверений личности нового поколения мужчинам, меняющим удостоверения личности по тем или иным причинам.

Как сообщает Report, с проблемой столкнулись граждане, обратившиеся в центры ASAN Xidmət для получения новых удостоверений личности.

Речь идет о лицах, сменивших место прописки и вступивших брак. Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД отказывает мужчинам этой категории в выдаче удостоверений личности нового поколения, и им выдаются удостоверения личности старого поколения.

Как стало известно Report, причина в том, что Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу смогла подключиться к системе полностью, а министерство юстиции частично. В результате, зарегистрированные по новому адресу и недавно вступившие в брак мужчины не могут получить удостоверения личности нового поколения.

Отметим, что удостоверения личности нового поколения, выдача которых началась с 1 сентября этого года, снабжены подписью. Из-за того, что министерство транспорта, связи и высоких технологий не определилось со стоимостью услуг, задерживается и активация электронных подписей.