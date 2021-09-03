В Азербайджане вновь будут сформированы участковые избирательные комиссии

"Все округи уже выбрали председателей и секретарей. На этом процесс формирования ГИК завершен. Следующий шаг связан с формированием участковых избирательных комиссий, и этот процесс продолжается”.

"Все округи уже выбрали председателей и секретарей. На этом процесс формирования ГИК завершен. Следующий шаг связан с формированием участковых избирательных комиссий, и этот процесс продолжается”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов .

По его словам, участковые избирательные комиссии, распущенные ЦИК, и их члены не могут быть переизбраны при формировании участковых избирательных комиссий: “ЦИК должен держать это во внимании”.