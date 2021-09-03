О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане вновь будут сформированы участковые избирательные комиссии

В Азербайджане вновь будут сформированы участковые избирательные комиссии "Все округи уже выбрали председателей и секретарей. На этом процесс формирования ГИК завершен. Следующий шаг связан с формированием участковых избирательных комиссий, и этот процесс продолжается”.
Внутренняя политика
3 сентября 2021 г. 16:29
В Азербайджане вновь будут сформированы участковые избирательные комиссии
0 : 00
0 : 00

"Все округи уже выбрали председателей и секретарей. На этом процесс формирования ГИК завершен. Следующий шаг связан с формированием участковых избирательных комиссий, и этот процесс продолжается”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов .

По его словам, участковые избирательные комиссии, распущенные ЦИК, и их члены не могут быть переизбраны при формировании участковых избирательных комиссий: “ЦИК должен держать это во внимании”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to re-form precinct election commissions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məntəqə seçki komissiyaları yenidən formalaşdırılacaq

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi