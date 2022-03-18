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В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу

В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу В Азербайджане внесены некоторые изменения в правила приема на государственную службу.
Внутренняя политика
18 марта 2022 г. 19:29
В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу

В Азербайджане внесены некоторые изменения в правила приема на государственную службу.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отменено проведение тестовых экзаменов по должностной группе АА на административные руководящие (управленческие) должности.

Согласно документу, в соответствии со статьями 28.3 и 28.1 Закона Азербайджанской Республики ”О государственной службе" лицу, набравшему проходной балл по тестовому экзамену, Государственным экзаменационным центром будет выдан сертификат Государственной службы, подтверждающий прохождение тестового экзамена по административной должности государственной службы в соответствии с классификацией административных и вспомогательных должностей.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbul qaydalarında dəyişiklik edilib

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