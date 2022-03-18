В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу

В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу

В Азербайджане внесены некоторые изменения в правила приема на государственную службу.

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В Азербайджане внесены некоторые изменения в правила приема на государственную службу. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Согласно постановлению, отменено проведение тестовых экзаменов по должностной группе АА на административные руководящие (управленческие) должности. Согласно документу, в соответствии со статьями 28.3 и 28.1 Закона Азербайджанской Республики ”О государственной службе" лицу, набравшему проходной балл по тестовому экзамену, Государственным экзаменационным центром будет выдан сертификат Государственной службы, подтверждающий прохождение тестового экзамена по административной должности государственной службы в соответствии с классификацией административных и вспомогательных должностей. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram