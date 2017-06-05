В Азербайджане в ряде областей запрещается осуществление платежей в наличной форме

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Выплаты трудовых пенсий в Азербайджане будут осуществляться только в безналичной форме.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Так, к ст. 37.1 (правила оплаты трудовой пенсии и надбавок к трудовой пенсии (доставки)) закона добавляется новое содержание.

Правила выплаты (доставки) трудовых пенсий населению определяются органом, назначающим трудовую пенсию. Выплата трудовых пенсий будет осуществляться только в безналичной форме.

Кроме того, внесены изменения в содержание закона "О туризме". В ст. 9 (правила организации продажи туристической продукции) закона добавляется эта часть: Оплаты турагентам осуществляются только в безналичной форме.

Также предлагается внести изменения в закон "О социальных пособиях". Согласно изменениям к ст. 10-1.1 (правила выплаты пособий), пособия (ежемесячные пособия, пожизненное пособие государственным служащим, пособия по инвалидности, пособия гражданам до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, пособия по потере кормильца, пособия опекунам детей потерявших родителей или лишенных родительской заботы, пособия малоимущим семьям с детьми до 1-го года и др.) будут выплачиваться только в безналичной форме.

Вносятся изменения в ст. 14 (Об обязательном государственном социальном страховании) закона "О социальном страховании". Так, все выплаты будут осуществляться только в безналичной форме.

Согласно ст. 21.4 (Гарантии социальной помощи) закона "О занятости" выплаты будут осуществляться только в безналичной форме.