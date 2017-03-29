В Азербайджане ужесточается наказание за создание условий для голосования на выборах за других

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Предлагается ужесточить наказание за нарушение правил участия в выборах (референдуме).

Как сообщает Report, согласно статье 159-1 Уголовного кодекса, вмешательство кандидатов, партий, блоков политических партий в избирательную кампанию (референдум) или же воспрепятствование наказывается штрафом в размере от 200 до 600 манатов, либо общественными работами на срок от 400 до 480 часов, либо лишением свободы на срок до одного года. С учетом предложения, сумма штрафа увеличивается от 2 000 до 4 000 манатов.

За принуждение граждан голосовать против своей воли предлагается увеличить штраф до 5 000 манатов.

Штраф за препятствие проведению предвыборных (предреферендумных) массовых мероприятий составляет от 500 до 1 000 манатов. Эту сумму предлагается увеличить от 3 000 до 6 000 манатов.

Штраф за создание условий для голосования на выборах (референдуме) за других повышается от 3 000 манатов до 6 000 манатов. Согласно нынешнему законодательству, данная сумма составляет от 500 до 1 000 манатов.

При совершении деяний, связанных с подкупом, обманом, угрозой, применением насилия либо с угрозой его применения, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также совершенных должностным лицом с использованием своего служебного положения, предложено увеличить штраф от 5 000 до 8 000 манатов. Согласно законодательству, эта сумма составляет от 500 до 1 000 манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.