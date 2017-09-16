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    В Азербайджане учредят новое почетное звание

    Министерству поручено учреждение звания Почетный работник сферы молодежной политики

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет учреждено новое почетное звание.

    Как передает Report, этот вопрос нашел свое отражение в утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева "Государственной программе "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". 

    В программе мероприятий министерству молодежи и спорта поручено учреждение звания "Почетный работник сферы молодежной политики" в стране в следующем году.

    Это делается в целях усовершенствования нормативной правовой базы в области работы с молодежью и повышения эффективности осуществления молодежной политики.

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