В Азербайджане учредят новое почетное звание

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет учреждено новое почетное звание.

Как передает Report, этот вопрос нашел свое отражение в утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева "Государственной программе "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

В программе мероприятий министерству молодежи и спорта поручено учреждение звания "Почетный работник сферы молодежной политики" в стране в следующем году.

Это делается в целях усовершенствования нормативной правовой базы в области работы с молодежью и повышения эффективности осуществления молодежной политики.