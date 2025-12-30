Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:28
    В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", предусматривающие обязательную паспортизацию зданий по показателям энергоэффективности.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки были приняты Милли Меджлисом Азербайджана 9 декабря.

    Согласно обновленному закону, обязательной энергоэффективной паспортизации подлежат новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые жилые и нежилые здания.

    При этом документом предусмотрен ряд исключений. В частности, требование не распространяется на здания и сооружения, включенные в перечень недвижимых памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения, а также на вспомогательные и временные строения, теплицы, складские и производственные здания, индивидуальные жилые дома и отдельные объекты, определенные Градостроительным и строительным кодексом.

    Отмечается, что паспортизация не будет применяться к зданиям, уже находящимся в эксплуатации.

    Binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılması məcburi olacaq
    Energy efficiency passports to become mandatory for new buildings in Azerbaijan

