В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", предусматривающие обязательную паспортизацию зданий по показателям энергоэффективности.

Как сообщает Report, соответствующие поправки были приняты Милли Меджлисом Азербайджана 9 декабря.

Согласно обновленному закону, обязательной энергоэффективной паспортизации подлежат новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые жилые и нежилые здания.

При этом документом предусмотрен ряд исключений. В частности, требование не распространяется на здания и сооружения, включенные в перечень недвижимых памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения, а также на вспомогательные и временные строения, теплицы, складские и производственные здания, индивидуальные жилые дома и отдельные объекты, определенные Градостроительным и строительным кодексом.

Отмечается, что паспортизация не будет применяться к зданиям, уже находящимся в эксплуатации.