В Азербайджане в 2025 году сократилось число браков и разводов
Внутренняя политика
- 12 января, 2026
- 14:45
В 2025 году в Азербайджане зарегистрировано 48 477 браков и 20 676 разводов.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.
Отметим, что в 2024 году было зарегистрировано 49 498 браков и 21 581 развод.
Таким образом, число браков сократилось на 2,1%, разводов - на 4,2%.
