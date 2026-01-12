Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане в 2025 году сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 14:45
    В 2025 году в Азербайджане зарегистрировано 48 477 браков и 20 676 разводов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Отметим, что в 2024 году было зарегистрировано 49 498 браков и 21 581 развод.

    Таким образом, число браков сократилось на 2,1%, разводов - на 4,2%.

    браки разводы Минюст Азербайджан
    Keçən il Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb
    Number of marriages, divorces in Azerbaijan down in 2025

