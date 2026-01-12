Keçən il Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb
Daxili siyasət
- 12 yanvar, 2026
- 14:35
Keçən il Azərbaycanda 48 min 477 nikah və 20 min 676 boşanma qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə ümumilikdə 49 min 498 nikah, 21 min 581 nikah pozulması qeydə alınmışdı.
