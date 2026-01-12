İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Keçən il Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    • 12 yanvar, 2026
    • 14:35
    Keçən il Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

    Keçən il Azərbaycanda 48 min 477 nikah və 20 min 676 boşanma qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə ümumilikdə 49 min 498 nikah, 21 min 581 nikah pozulması qeydə alınmışdı.

    В Азербайджане сократилось количество браков и разводов в 2025 году
    Number of marriages, divorces in Azerbaijan down in 2025

