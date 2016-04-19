​В Азербайджане снят арест на банковские счета НПО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Снят арест, поставленный на банковские счета неправительственных организаций (НПО), представленных в Коалиции по повышению прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исследовательского фонда "Конституция", координатор Коалиции по повышению прозрачности в добывающей промышленности Алимамед Нуриев, выступая на форуме на тему "Современное положение гражданского общества в Азербайджане: для чего нужно вносить изменения?".

По его словам, уголовное дело было возбуждено лишь в отношении одной представленной в коалиции неправительственной организации. В отношении остальных НПО уголовное дело не возбуждалось и не ставился арест на их банковские счета: "Уголовное дело было возбуждено в отношении председателя Общественного объединения демократических институтов и прав человека Эльчина Абдуллаева. Мы не располагаем информацией по этому поводу. Снят также запрет, поставленный на выезд из страны".

Отметим, что в Коалиции по повышению прозрачности в добывающей промышленности представлены 137 НПО. На банковские счета 8 из них был поставлен арест.