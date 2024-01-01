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В Азербайджане с сегодняшнего дня вводятся штрафы за оказание услуг такси без пропускного удостоверения

В Азербайджане с сегодняшнего дня вводятся штрафы за оказание услуг такси без пропускного удостоверения С сегодняшнего дня за организацию перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси перевозчиком без пропускного удостоверения должностные лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, а юридические лица - 1000 манатов.
Внутренняя политика
1 января 2024 г. 10:48
В Азербайджане с сегодняшнего дня вводятся штрафы за оказание услуг такси без пропускного удостоверения
Courtesy İmage

С сегодняшнего дня за организацию перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси перевозчиком, не имеющим пропускного удостоверения, должностные лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, а юридические лица - 1000 манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно закону, за повторное нарушение в течение года организации услуг такси без пропускного удостоверения должностные лица будут оштрафованы на 400 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов.

За перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускного удостоверения или нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом предусматривается штраф в размере 40 манатов. За повторное нарушение в течение года со дня вступления в силу решения об административном взыскании совершившее нарушение лицо будет оштрафовано на 80 манатов.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən buraxılış vəsiqəsi olmadan taksi ilə sərnişin daşıyanlar cərimələnəcək

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