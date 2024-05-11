О нас

Самир Нуриев: До конца года на освобожденные территории Азербайджана вернутся более 25 тыс. человек

Самир Нуриев: До конца года на освобожденные территории Азербайджана вернутся более 25 тыс. человек На всех освобожденных территориях Азербайджана, включая территории, где был восстановлен суверенитет после антитеррористических мер локального характера, динамично продолжаются работы по восстановлению и реконструкции, а к концу года, в соответствии с гра
Внутренняя политика
11 мая 2024 г. 22:30
Самир Нуриев: До конца года на освобожденные территории Азербайджана вернутся более 25 тыс. человек

На всех освобожденных территориях Азербайджана, включая территории, где был восстановлен суверенитет после антитеррористических мер локального характера, динамично продолжаются работы по восстановлению и реконструкции, а к концу года, в соответствии с графиком миграции, запланировано возвращение населения в соответствующие населенные пункты.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе сегодняшнего заседания Штаба в городе Ханкенди.

Было отмечено, что в соответствии с задачами, поставленными главой государства, реализуются многоплановые проекты, направленные на создание на освобожденных от оккупации территориях современной инфраструктуры, включая динамичную реинтеграцию территорий в национальную экономику и обеспечение их устойчивого развития. Руководитель штаба добавил, что принятые комплексные меры служат созданию достойных условий жизни для возвращающегося населения и повышения его благосостояния.

Руководитель штаба, сообщив, что численность населения, которое до конца нынешнего года вернется на освобожденные от оккупации территории по 27 населенным пунктам, превысит 25 тысяч человек и что в предстоящие годы эта цифра постепенно будет расти, особо подчеркнул важность качественного, своевременного и координированного выполнения работ, осуществляемых в рамках I Государственной программы великого возвращения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: İlin sonunadək işğaldan azad olunmuş ərazilərə 25 mindən çox əhali qayıdacaq

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте
Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте
9 мая 2024 г. 20:30
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн
Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн
5 мая 2024 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi