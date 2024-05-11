Самир Нуриев: До конца года на освобожденные территории Азербайджана вернутся более 25 тыс. человек

На всех освобожденных территориях Азербайджана, включая территории, где был восстановлен суверенитет после антитеррористических мер локального характера, динамично продолжаются работы по восстановлению и реконструкции, а к концу года, в соответствии с графиком миграции, запланировано возвращение населения в соответствующие населенные пункты.
Как сообщает
Было отмечено, что в соответствии с задачами, поставленными главой государства, реализуются многоплановые проекты, направленные на создание на освобожденных от оккупации территориях современной инфраструктуры, включая динамичную реинтеграцию территорий в национальную экономику и обеспечение их устойчивого развития. Руководитель штаба добавил, что принятые комплексные меры служат созданию достойных условий жизни для возвращающегося населения и повышения его благосостояния.
Руководитель штаба, сообщив, что численность населения, которое до конца нынешнего года вернется на освобожденные от оккупации территории по 27 населенным пунктам, превысит 25 тысяч человек и что в предстоящие годы эта цифра постепенно будет расти, особо подчеркнул важность качественного, своевременного и координированного выполнения работ, осуществляемых в рамках I Государственной программы великого возвращения.