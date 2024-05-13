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В рамках фестиваля "Харыбюльбюль" прошла выставка "Карабахнаме"

В рамках фестиваля "Харыбюльбюль" прошла выставка "Карабахнаме" 12 мая в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного в Шуше Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, прошла выставка "Карабахнаме".
Внутренняя политика
13 мая 2024 г. 09:43
В рамках фестиваля Харыбюльбюль прошла выставка Карабахнаме

12 мая в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного в Шуше Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, прошла выставка "Карабахнаме".

Как сообщает Report, второй день фестиваля начался с концерта музыкальных групп Tizwit из Марокко и Almazyood из Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили перед Дворцом ханской дочери Натаван.

Исполнители и творческие коллективы, выступающие на фестивале, являются представителями стран-членов ICESCO. Как известно, город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

На выставке "Карабахнаме" в Творческом центре были представлены работы 23 художников, отражающие историю, богатую культуру, быт жителей Карабаха, в том числе историю и архитектуру города Шуша.

Программа в Шуше завершилась концертом, на котором выступили Абубакар Силла (Гвинея), Аббос Косимов (Узбекистан) и ритм-группа "Натиг" (Азербайджан).

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Версия на английском языке Фото‘Garabaghname’ exhibition opens as part of Kharibulbul festival in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фото“Xarıbülbül” festivalında “Qarabağnamə” adlı sərgi açılıb

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