В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт

С 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, будут нерабочими днями

С 00:00 9 мая до 06:00 16 мая работа общественного транспорта на территории Азербайджана будет приостановлена.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В соответствии с постановлением Кабмина, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года заменены выходными днями 8 и 16 мая соответственно.

Таким образом, с 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, будут нерабочими днями. Воскресенье, 16 мая будет рабочим днем.