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В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт

В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт С 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, будут нерабочими днями
Внутренняя политика
19 апреля 2021 г. 17:30
В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт

С 00:00 9 мая до 06:00 16 мая работа общественного транспорта на территории Азербайджана будет приостановлена.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В соответствии с постановлением Кабмина, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года заменены выходными днями 8 и 16 мая соответственно.

Таким образом, с 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, будут нерабочими днями. Воскресенье, 16 мая будет рабочим днем.

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Версия на английском языке Public transport to halt operation from May 9 to May 16
Версия на азербайджанском языке Mayın 9-dan 16-dək ölkədə avtobuslar işləməyəcək

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