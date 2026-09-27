Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:51
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти

    В связи с 27 сентября - Днём памяти Коллегия адвокатов Азербайджана в очередной раз провела на территории республики акцию по оказанию бесплатной юридической помощи.

    Об этом сообщили Report в организации.

    Отмечается, что 25 сентября адвокаты коллегий "Pro Bono", "Mərkəz", бакинских адвокатских бюро № 5, 10, 11, 19 и 20, Гянджинского и Ширванского региональных адвокатских бюро, а также адвокатского бюро города Мингячевир организовали акции по оказанию бесплатной юридической помощи.

    Сообщается, что большинство обращений граждан касалось уголовных и административных дел, права собственности, установления юридического факта, пенсионного обеспечения, кредитных споров, жилищного обеспечения и других социальных вопросов.

    Кроме того, для жителей были подготовлены юридические документы и предприняты необходимые шаги для оказания им дальнейшей юридической помощи.

    В рамках акции адвокаты предоставили юридические консультации в общей сложности 80 гражданам, а также составили соответствующие письменные заявления.

    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    В Азербайджане провели акцию бесплатной юридической помощи ко Дню памяти
    27 Сентября – День памяти Азербайджан
    Фото
    Anım Günü ilə bağlı 80 vətəndaşa pulsuz hüquqi yardım göstərilib
    Фото
    Free legal aid campaign held in Azerbaijan for Remembrance Day
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