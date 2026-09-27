Anım Günü ilə bağlı 80 vətəndaşa pulsuz hüquqi yardım göstərilib
- 27 sentyabr, 2026
- 14:46
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27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası tərəfindən respublika ərazisində növbəti dəfə pulsuz hüquqi yardım aksiyası keçirilib.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 25-də "Pro Bono", "Mərkəz", Bakı şəhəri 5, 10, 11, 19 və 20 saylı vəkil büroları, Gəncə və Şirvan regional vəkil büroları və Mingəçevir şəhər Vəkil Bürosunun vəkilləri tərəfindən pulsuz hüquqi yardım aksiyaları təşkil edilib.
Qeyd olunub ki, vətəndaş müraciətlərinin əksəriyyəti cinayət, inzibati işlər, mülkiyyət hüququ, hüquqi faktın müəyyən olunması, pensiya təminatı, kredit mübahisəsi, mənzil təminatı və digər sosial məsələlərlə bağlı olub.
Bundan başqa, sakinlərə hüquqi sənədlər tərtib olunub və onlara davamlı hüquqi yardımın göstərilməsi istiqamətində lazımi addımlar atılıb.
Aksiyada vəkillər tərəfindən ümumilikdə 80 vətəndaşa hüquqi məsləhətlər verilib, habelə müvafiq yazılı ərizələr tərtib edilib.