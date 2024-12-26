В Азербайджане приспущены флаги в память о жертвах авиакатастрофы

Сегодня в Азербайджане приспущены флаги в память о жертвах авиакатастрофы.

Сегодня в Азербайджане приспущены флаги в память о жертвах авиакатастрофы.

Как сообщает Report, в связи с крушением вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, и многочисленными человеческими жертвами, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении однодневного траура на территории страны.

Отметим, что из 67 человек, находившихся на борту самолета, 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. 38 из них погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Делегация Азербайджана в составе министра цифрового развития и транспорта, министра по чрезвычайным ситуациям, заместителя генерального прокурора и других лиц побывала в Актау для расследования причин авиакатастрофы на месте.

Фото: Магомед Агаев, Самира Гасанова, Вугар Ханларов