В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии

В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии

Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Согласно постановлению, определена сумма новых ежемесячных должностных окладов сотрудников Рабочей группы. Данное решение вступило в силу с 1 января 2023 года. № Название должности Должностной оклад (в манатах) 1. Руководитель рабочей группы 1760 2. Заместитель руководителя рабочей группы 1228 3. Главный консультант 890 4. Старший консультант 794 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram