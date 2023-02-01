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В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии

В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 13:35
В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии

Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, определена сумма новых ежемесячных должностных окладов сотрудников Рабочей группы.

Данное решение вступило в силу с 1 января 2023 года.

Название должности

Должностной оклад

(в манатах)

1.

Руководитель рабочей группы

1760

2.

Заместитель руководителя рабочей группы

1228

3.

Главный консультант

890

4.

Старший консультант

794
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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun işçilərinin maaşları artırılıb

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