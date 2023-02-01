В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников Рабочей группы Госкомиссии

Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, определена сумма новых ежемесячных должностных окладов сотрудников Рабочей группы.
Данное решение вступило в силу с 1 января 2023 года.
|
№
|
Название должности
|
Должностной оклад
(в манатах)
|
1.
|
Руководитель рабочей группы
|
1760
|
2.
|
Заместитель руководителя рабочей группы
|
1228
|
3.
|
Главный консультант
|
890
|
4.
|
Старший консультант
|
794