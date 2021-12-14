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В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами

В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами Законодательством пока не предусмотрена выдача водительских прав на управление мопедами, то есть транспортными средствами с объемом двигателя до 50 куб/см, а также их государственная регистрация. Использование нашими гражданами таких транспортных средств
Внутренняя политика
14 декабря 2021 г. 14:40
В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами

Законодательством пока не предусмотрена выдача водительских прав на управление мопедами, то есть транспортными средствами с объемом двигателя до 50 куб/см, а также их государственная регистрация. Использование нашими гражданами таких транспортных средств в последние годы имеет важное значение для дорожного движения, и мы считаем, что правильное использование таких транспортных средств внесет свой вклад в предотвращение заторов и пробок на дорогах.

Об этом Report сказал главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку Араз Аскерли.

"Тем не менее, можно понять справедливое недовольство и беспокойство наших граждан. Аварии, виновниками которых становятся водители на таких средствах передвижения, а также нарушаемые ими правила дорожного движения невозможно выявить специальными техническими средствами. Считаем, что выдвинутые нами предложения отразятся в новом законопроекте в скором времени, и лица, управляющие этими транспортными средствами, будут привлекаться к ответственности", - сказал главный инспектор.

По его словам, в соответствии с требованиями действующего законодательства, сотрудники дорожной патрульной службы принимают необходимые законные меры в отношении лиц, нарушающих ПДД на такого рода транспортных средствах: "В соответствии со статьей 338 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении таких лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 100 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Mopedlərlə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanacaq

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