В Азербайджане ожидается принятие Нацплана действий по гендерному равенству до 2028 года

Баxар Мурадова о новом Национальном плане по гендерному равенству в Азербайджане на 2025-2027 годы

В Азербайджане планируется принятие Национального плана действий по гендерному равенству на 2025–2027 годы, который станет важным шагом в развитии государственной политики в сфере равноправия.

Как сообщает "Report", об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Баxар Мурадова на пресс-конференции "Вопросы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана".

По ее словам, Национальный план действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы уже разработан, согласован с соответствующими ведомствами и представлен правительству: "В настоящее время мы ожидаем принятия этого плана. Документ охватывает ряд ключевых направлений, включая создание новых механизмов, внесение изменений в законодательство, а также обеспечение равного доступа женщин и мужчин к возможностям и результатам. Наша цель - обеспечить сбалансированную реализацию прав, возможностей и ответственности".

Председатель комитета также отметила, что уже ведется работа над "Планом действий по реализации Стратегии по защите детей на 2026-2030 годы": "В новом плане будут продолжены работы, начатые в первом документе, результаты которых ожидаются в ближайшем будущем".

Мурадова также сообщила о разработке Концепции семьи: "Это также очень важный документ, который станет одним из основных направлений в укреплении института семьи".