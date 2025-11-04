Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Азербайджане ожидается принятие Нацплана действий по гендерному равенству до 2028 года

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 11:14
    В Азербайджане ожидается принятие Нацплана действий по гендерному равенству до 2028 года

    Баxар Мурадова о новом Национальном плане по гендерному равенству в Азербайджане на 2025-2027 годы

    В Азербайджане планируется принятие Национального плана действий по гендерному равенству на 2025–2027 годы, который станет важным шагом в развитии государственной политики в сфере равноправия.

    Как сообщает "Report", об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Баxар Мурадова на пресс-конференции "Вопросы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана".

    По ее словам, Национальный план действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы уже разработан, согласован с соответствующими ведомствами и представлен правительству: "В настоящее время мы ожидаем принятия этого плана. Документ охватывает ряд ключевых направлений, включая создание новых механизмов, внесение изменений в законодательство, а также обеспечение равного доступа женщин и мужчин к возможностям и результатам. Наша цель - обеспечить сбалансированную реализацию прав, возможностей и ответственности".

    Председатель комитета также отметила, что уже ведется работа над "Планом действий по реализации Стратегии по защите детей на 2026-2030 годы": "В новом плане будут продолжены работы, начатые в первом документе, результаты которых ожидаются в ближайшем будущем".

    Мурадова также сообщила о разработке Концепции семьи: "Это также очень важный документ, который станет одним из основных направлений в укреплении института семьи".

    Бахар Мурадова гендерное равенство права женщин защита детей
    Bahar Muradova: Gender bərabərliyi üzrə Milli Fəaliyyət Planının qəbulunu gözləyirik
    Azerbaijan awaits adoption of 2025–2027 national action plan on gender equality

    Последние новости

    11:33

    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

    Финансы
    11:33

    В Сиязане умер новорожденный ребенок

    Происшествия
    11:31

    Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

    Социальная защита
    11:26

    Счетная палата выявила дисбаланс между госдолгом и ростом бюджетных доходов

    Финансы
    11:25

    Счетная палата: Более 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

    Бизнес
    11:24

    Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актора

    Внешняя политика
    11:22

    В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизации

    Финансы
    11:21

    Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах

    В регионе
    11:15
    Видео

    В Бакинском метро начал действовать новый контактный центр

    Инфраструктура
    Лента новостей