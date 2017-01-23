 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане отягощается наказание за незаконное культивирование наркосодержащих растений в малом размере

    В связи с этим предусмотрено изменение в Уголовном кодексе

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается сумма штрафов за незаконное культивирование наркосодержащих растений в малом размере, а также предусматривается применение административного наказания.

    Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в ст. 28 УК.

    Согласно проекту изменений, за незаконное культивирование наркосодержащих растений (посадку, выращивание или же их сбор) в малом размере будет применяться штраф в размере от 200 до 300 манатов, а также предусмотрен административный арест сроком до 2 месяцев, принимая во внимание обстоятельства дела и лицо, совершившее правонарушение.

    Под "малым размером" подразумевается количество наркосодержащих растений, ниже установленного соответствующим законодательством крупного размера.

    Проект вынесут на обсуждение на предстоящем 1 февраля пленарном заседании парламента. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi