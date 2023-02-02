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В Азербайджане отмечают День молодежи

В Азербайджане отмечают День молодежи 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 00:00
В Азербайджане отмечают День молодежи

2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.

Как напоминает Report, традиция праздновать День молодежи берет свое начало с первого Форума молодежи, который был проведен 2 февраля 1996 года и собрал порядка 2 тыс. представителей молодого поколения из всех регионов республики.

Форум определил обязанности, стоящие перед государственными органами, молодежными организациями, перед каждым представителем молодежи.

Главной задачей, поставленной перед соответствующими организациями, стало проведение действенных мероприятий по всестороннему развитию молодежи, а также оказание помощи и содействия для скорейшего и эффективного разрешения молодежных проблем.

I Форум молодежи значительно способствовал оживлению в Азербайджане работы с молодежью.

В 1997 году Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения вышеотмеченного Форума - 2 февраля - был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

С того времени 2 февраля впервые среди стран СНГ и Восточной Европы стало торжественно отмечаться в Азербайджане.

Отметим, что Международный день молодежи (International Youth Day) установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Gənclər Günüdür

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