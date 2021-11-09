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В Азербайджане отмечают День Государственного флага

В Азербайджане отмечают День Государственного флага Сегодня в Азербайджане празднуют День Государственного флага.
Внутренняя политика
9 ноября 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечают День Государственного флага

Сегодня в Азербайджане празднуют День Государственного флага.

Как напоминает Report, День Государственного флага ежегодно отмечается в стране 9 ноября согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года.

После восстановления независимости нашей страны трехцветный флаг Азербайджана стал олицетворением национального суверенитета, атрибутом нашей государственности, священным для всех граждан страны.

Этот флаг, оставшийся нам в наследие от Азербайджанской Демократической Республики, демонстрирует нашу приверженность идеям свободы, национально-духовным ценностям и общечеловеческим идеалам.

Государственный флаг Азербайджанской Республики был утвержден 9 ноября 1918 года на заседании правительства АДР и обладал государственным статусом до апреля 1920 года. Спустя многие годы, - 17 ноября 1990 года на сессии, проведенной по инициативе и под руководством председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева этот флаг был утвержден как флаг Нахчыванской Автономной Республики.

5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" и объявил трехцветный флаг Азербайджана государственным. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница АДР, восстановила свои государственные символы, в том числе Государственный флаг.

8 июня 2004 года законом "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" была усовершенствована законодательная база в этой области. Государственный флаг развевается над зданиями государственных структур и дипломатических представительств Азербайджанской Республики, поднимается на крупных международных мероприятиях, престижных церемониях и заседаниях, крупных общественно-политических собраниях, культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, олицетворяя собой национальное единство.

В этом году впервые День Государственного флага празднуется и на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. Эти земли были освобождены в результате контрнаступления, начатого Азербайджанской армией 27 сентября минувшего года в ответ на армянские провокации. В период Отечественной войны, длившейся 44 дня, доблестная Азербайджанская армия пядь за пядью освобождала наши земли, находившиеся под оккупацией без малого 30 лет. Ныне над всеми освобожденными землями гордо развевается трехцветный флаг Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunur
Версия на английском языке Azerbaijan marks National Flag Day

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